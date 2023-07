Trockenheit und Hitze sorgen derzeit für erhöhte Brandgefahr in Wald und Wiesen. In Hofheim im Ortsteil Eichelsdorf sind am Sonntag (9. Juli 2023) mehrere Hektar Ackerland in Brand geraten. Das Feuer griff zudem auf den angrenzenden Wald über.

Wie die Feuerwehr Hofheim gegenüber News5 berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr wegen eines Flächenbrandes auf einem Feld alarmiert. Bereits auf der Anfahrt fiel den Feuerwehrleuten jedoch die "extrem starke" Rauchentwicklung auf. Beim Eintreffen stellten sie fest, dass das Feuer teilweisen schon in den Waldbereich übergelaufen war.

Felder standen in Flammen: Flächenbrand greift auf Wald in Haßbergen über

Insgesamt sollen rund zehn Hektar Fläche abgebrannt sein. Die Löscharbeiten gestalteten sich allerdings schwierig - das lag aber vorwiegend am Wetter. "Wir sind Feuer gewöhnt, da ist es immer warm, aber wenn es von oben dann auch noch mit zig Grad runterbrennt, ist es einfach eine extreme körperliche Belastung", erklärt Mathias Wilk, Einsatzleiter der Feuerwehr Hofheim, im Gespräch mit News5.

Aus diesem Grund seien zusätzliche Einsatzkräfte hinzugerufen worden, um die Kräfte vor Ort abzulösen. Abgesehen von der Hitze, konnte der Flächenbrand gut gelöscht werden. Da die Felder bereits abgemäht waren, konnten die betroffenen Bereiche ohne Hindernisse großflächig bewässert werden. Mehrere Landwirte halfen bei den Löscharbeiten.

Die Brandursache steht noch nicht mit Sicherheit fest. Laut Feuerwehr war dem Anschein nach ein Mähdrescher der Auslöser für das Feuer. Einen ähnlichen Fall gab es am selben Tag ein paar Kilometer entfernt: In Hohnhausen sind etwa zwei Hektar Feld niedergebrannt. Wie die Polizei Ebern mitteilte, war verursachte vermutlich eine Heuballenpresse das Feuer. Auch hier konnte aber Schlimmeres verhindert und der Brand zügig gelöscht werden.