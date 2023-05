Am Sonntagabend (21. Mai 2023) kam es im Haßfurter Hafen zu einem spektakulären Unfall. Ein 19-Jähriger und vier weitere Insassen fuhren gegen 21.00 Uhr mit ihrem Auto aus Richtung Tränkberg an der Mälzerei vorbei, in den Haßfurter Hafen.

Nach der Mälzerei hat der Fahrer in mehreren Zügen gewendet und ist wieder zurück in Richtung Tränkberg gefahren. In der dortigen Linkskurve ist er auf den rechten Bordstein gekommen, fuhr dann in den Grünstreifen in Richtung Hafenbecken, überfuhr ein Zuleitungsrohr der Mälzerei, flog etwas und blieb schließlich mit seinem hinteren Unterboden auf einem Boller der Schifffahrt zum Stehen. Ansonsten wäre der Wagen mit den Insassen im Wasser des Hafenbeckens gelandet.

Alle konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt war mit elf Mann zur Verkehrsabsicherung vor Ort. Der Sachschaden wird von den Beamten auf 5250 Euro geschätzt.