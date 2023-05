Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Sattelzuges, der sich am vergangenen Dienstagabend auf einem Parkplatz der A70 einen Kaffee zubereiten wollte. Darüber berichtete die Polizei am Donnerstag

Gegen 18.30 Uhr hielt der Brummifahrer auf einem Parkplatz an, um eine Pause zu machen. Als er im Führerhaus den Gaskocher mittels Feuerzeug anzünden wollte, um Wasser für den Kaffee zu erhitzen, kam es zu einer Verpuffung, bei der alle Scheiben der Fahrerkabine zu Bruch gingen und das Führerhaus massiv beschädigt wurde.

Der 46-jährige Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von ca 80.000 Euro. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck und die Freiwillige Feuerwehr von Eltmann waren im Einsatz.

