Am Mittwoch (9. August 2023) ereignete sich gegen 10 Uhr in Ebelsbach (Landkreis Haßberge) zwischen den Ortsteilen Steinbach und Schönbach ein Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrer kam laut der Polizeiinspektion Haßfurt in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund von Nässe und unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Daraufhin krachte das Fahrzeug gegen einen Baum, wobei der Fahrerbereich total zerstört wurde. Dem Fahrer blieben jedoch schlimmere Verletzungen erspart, die auch lebensbedrohlich hätten sein können, so die Polizei Haßfurt gegenüber infranken.de.

Schwerer Unfall in Ebelsbach: Polizei spricht von "Schutzengel"

Der 45-Jährige war nämlich nicht angeschnallt, was ihm in diesem Fall aber laut der Polizei Haßfurt vermutlich das Leben gerettet hat. Da der Sicherheitsgurt nicht angelegt war, wurde der Mann auf die Beifahrerseite geschleudert und wurde nicht im Fahrerbereich zerquetscht.

Die Polizei Haßfurt verweist jedoch darauf, dass ein Sicherheitsgurt immer getragen werden sollte. Bei diesem Unfall handle es sich um eine gewaltige Ausnahme, dass die Abwesenheit des Gurtes den Mann anscheinend gerettet hat. Gegenüber infranken.de sprach die Polizei Haßfurt von einem "Schutzengel".

Durch den Unfall wurde der 45-jährige Fahrer laut Aussagen der Polizei Haßfurt mittelschwer verletzt. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die Schadensumme beträgt ungefähr 20.000 Euro.

Anschnallpflicht: Bußgeld wird bei Verstoß fällig

In Deutschland gibt es eine Anschnallpflicht. Diese ist im Paragraph 21a der Straßenverkehrsordnung geregelt. Wer diese Regelungen missachtet und erwischt wird, der kann mit einem Bußgeld rechnen.

Ebelsbach: Lieferwagen crasht gegen Baum - Nicht getragener Sicherheitsgurt rettete vermutlich leben In Ebelsbach kam ein Lieferwagen von der Fahrbahn ab und crashte gegen einen Baum. NEWS5 / Merzbach +2 Bilder

Laut dem Bußgeldkatalog 2023 werden für ein Vergehen 30 Euro fällig. Wer sein Kind unangeschnallt und ohne Kindersitz mitfahren lässt, muss sogar 60 Euro zahlen. Doch nicht nur aufgrund der Bußgelder solltest du dich anschnallen, sondern auch weil es dein Leben potenziell retten kann.

