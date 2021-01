Am Sonntagmorgen ereignete sich kurz vor Ebern , von Gleusdorf kommend, ein Verkehrsunfall . Eine 24-jährige Autofahrerin hatte aufgrund der winterlichen Wetterbedingungen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Es kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Zum Unglück der Frau befand sich neben der Straße ein etwa fünf Meter tiefer Abhang, den sie mit ihrem Pkw hinunter rutschte, der letztendlich in einem Gartenzaun stehen blieb. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.