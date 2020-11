Im Landkreis Haßberge sind aktuell (Stand: Montag, 2. November, 14 Uhr) 120 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es im Landkreis Haßberge seit Beginn der Pandemie 424 positiv auf Covid-19 getestete Personen. 298 Bürger sind inzwischen wieder genesen, wie das Landratsamt in Haßfurt am Montag mitteilte. Aktuell wird eine Person stationär im Krankenhaus behandelt. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich gegenwärtig 463 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt laut Behördenangaben im Landkreis 95,99.

Seit Montag, 2. November, gilt die neue achte bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Damit werden die Regelungen der bisher gültigen Corona-Ampel außer Kraft gesetzt. Unter www.hassberge.de oder direkt unter www.stmgp.bayern.de finden sich die entsprechenden Links zur bayerischen Verordnung. Dort können die aktuell geltenden Regelungen nachgelesen werden. Die getroffenen Maßnahmen sind bis Ende November befristet. Bis dahin muss sich laut Landratsamt zeigen, ob die getroffenen Maßnahmen eine erkennbare Tendenz zur Abschwächung der Infektionsentwicklung auslösen und es gelingt, das ungezügelte Ansteigen der Infektionszahlen zu brechen. Die Maßnahmen werden zudem bereits zwei Wochen nach ihrem Inkrafttreten evaluiert und gegebenenfalls notwendige Anpassungen vorgenommen.

Nachdem wieder vermehrt Anfragen rund um das Coronavirus im Landkreis Haßberge eingehen, ist das Bürgertelefon des Landratsamtes wieder freigeschaltet. Es ist ab sofort unter der Rufnummer 09521/27600 erreichbar von Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12.30 Uhr.

Wichtige Antworten zu allen Fragen rund um das Corona-Geschehen in Bayern erhalten die Bürger über die Corona-Hotline der bayerischen Staatsregierung. Die Servicestelle steht montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 089/122220 zur Verfügung. Viele Fragen lassen sich mit Blick ins Internet klären. Empfohlen wird hier die Seite des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege: www.stmgp.bayern.de. Die Staatsregierung gibt auch Auskunft, und zwar unter: www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/; dort finden sich Antworten auf die häufigsten Fragen zum "Lockdown light". Viele Informationen rund um das Corona-Geschehen gibt es außerdem auf der Internetseite des Landkreises Haßberge: www.hassberge.de.

Wer sich im Testzentrum am Kreisabfallzentrum in Wonfurt testen lassen möchte, muss sich vorher online anmelden über das Kontaktformular auf der Homepage des Landkreises unter: https://www.hassberge.de/topmenu/startseite/test.html. Wer keine digitale Möglichkeit zur Kontaktaufnahme hat, kann telefonisch einen Termin vereinbaren unter Ruf 09521/27720 (Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr). Mitzubringen sind die Versichertenkarte der Krankenkasse, der Personalausweis und ein Mund-Nasen-Schutz sowie die übermittelte Terminbestätigung (ausgedruckt oder digital).

Was ist zu tun, wenn man eine Ansteckung mit dem Coronavirus befürchtet? Bürger, die an Erkältungssymptomen jeder Schwere und/oder an Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn leiden, sollten sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und mit dem Mediziner das weitere Vorgehen besprechen.

Das Team am Testzentrum weist aufgrund mehrerer Beschwerden daraufhin, dass die digitale Bekanntgabe des Testergebnisses an die angegebene E-Mail-Adresse des Öfteren im Spam-Filter des Betroffenen gelandet ist. Daher ergeht die dringende Bitte an diejenigen, die auf eine digitale Benachrichtigung warten, den Spam-Filter im Posteingang zu überprüfen.

Des Weiteren ist zu beachten: Wegen der Bauarbeiten an der Mainflutbrücke in Haßfurt ist die Staatsstraße von Haßfurt in Richtung Wonfurt noch bis 9. November voll für den Verkehr gesperrt. Deswegen kann die Anfahrt zum Testzentrum nur über den Autobahnzubringer und Knetzgau oder über Obertheres erfolgen.