Ihre gute Zusammenarbeit setzten die Wehren aus Kauerndorf und Untersteinach fort. Zum zweiten Mal legten die Wehren gemeinsam die Leistungsprüfung Wasser auf dem Schulhof in Untersteinach ab.

Das Abzeichen in Bronze ging an Cynthia Weith (Kauerndorf). Silber schafften Tobias Tietze, Verena Ströhlein, Fabian Hansmann, Manuel Weith (alle Kauerndorf), Christian Hübner, Simon Friedrich, und Paul Altmann (alle Untersteinach). Gold erreichten Markus Lux (Kauerndorf) und Stefan Pietruska (Kauerndorf). Jannik Nöske (Untersteinach) bestand die Prüfung in Gold-Blau und Kathrin Seuß-Laaber (Untersteinach) in Gold-Rot.

Gleichzeitig wurden nach zweijähriger Ausbildung bei jeweils zwei Kameraden aus Kauerndorf sowie Untersteinach die Truppführer-Prüfung abgenommen. In den letzten Wochen übten die beiden Wehren gemeinsam in der Schule in Untersteinach.

Die Prüfungen wurden vom Schiedsrichter Michael Hain, Horst Tempel (Kreisbrandinspektor) sowie Yves Wächter (Kreisbrandmeister) abgenommen. Vom guten Ausbildungsstand überzeugten sich auch die beiden Bürgermeister Volker Schmiechen (Untersteinach) und Anita Sack (Ködnitz). wo