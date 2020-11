Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Autofahrerinnen und einem Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich kam es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 303, als eine 21-Jährige auf einen Audi auffuhr. Kurz nach 17 Uhr fuhr eine 51-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi TT auf der B 303 in Richtung Niederfüllbach. Ungefähr einen Kilometer vor Niederfüllbach kam ihr ein Rettungswagen mit Sirene und Blaulicht entgegen, weshalb die Frau ihren Audi abbremste. Dies bemerkte die hinter dem TT fahrende 21-Jährige in ihrem Opel Corsa zu spät und konnte einen Auffahrunfall nicht mehr vermeiden. Beide verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Unfallautos entstanden Sachschäden von mindestens 10 000 Euro.