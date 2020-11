Am Samstagabend ereignete sich auf der Staatsstraße 2281 zwischen Leppelsdorf und Deusdorf ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem linken Außenspiegel einer Ford-Fahrerin und dem linken Außenspiegel einer Audi-Fahrerin. An den beiden Pkws entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.