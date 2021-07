Beim Ausparken aus einer Parklücke am Marktplatz verursachte eine 69-jährige Pkw-Fahrerin am Freitagvormittag einen Verkehrsunfall. Sie hatte einen hinter ihr stehenden Transporter übersehen und fuhr auf ihn auf. Der Schaden liegt bei ca. 1000 Euro, so die Pressemitteilung der Polizei. pol