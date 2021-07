Auf der Bundesstraße 287 zwischen Euerdorf und Machtilshausen kam es am Dienstagmittag, gegen 14.40 Uhr, zu einem Auffahrunfall, als eine 68-jährige Subaru-Fahrerin an einer Baustellenampel verkehrsbedingt halten musste. Die nachfolgende Fahrerin eines VW Caddy bemerkte dies nach Angaben der Hammelburger Polizei zu spät und fuhr auf. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein eher geringer Schaden. pol