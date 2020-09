Zermatscht

Stefan Fössel Dass der Herbst vor der Tür steht, merkt man nicht zuletzt daran, dass sämtliche Discounter wieder die Matschhosen- und Gummistiefel-Zeit eingeläutet haben. Für die begehrte Saisonware scheinen manche Eltern vor den Geschäften zu übernachten. Denn spätestens um halb neun bleibt nur noch ein zerpflücktes Häuflein Kinderkleidung übrig, in dem sich weder gängige Größen noch beliebte Farben finden.

Wer aber früh genug dran ist, muss sich gegen manche resolute Mutter durchsetzen, die sämtliche Mitbewerber zur Seite schiebt und sich die Restbestände von Größe 86/92 bis 122/128 in den Einkaufswagen stopfen will. Wer an solchen Tagen einkauft, würde sich ein wenig American-Football-Erfahrung oder zumindest entsprechende Schulterpolster wünschen. Doch schnell ist auch dieser Wettkampf zu Ende. Die wenigen Siegerinnen legen triumphierend ihre Ware aufs Band - um am nächsten Tag das meiste wieder umzutauschen.