Am Freitag, 30. Oktober, liegen im Landkreis Bad Kissingen zehn neue Coronafälle vor. Somit sind hier aktuell 83 Menschen mit dem Virus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 61,0. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 398 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 297 Personen. 18 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 365 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt wird momentan keiner. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (67), Hammelburg (zehn), Bad Brückenau (sechs). Für Fragen rund um das Coronavirus hat der Landkreis ein Bürgertelefon eingerichtet unter Tel. 0971/716 50. Ab sofort ist es von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Fragen beantworten Mitarbeiter auch per E-Mail unter buergertelefon@kg.de. red