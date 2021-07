Seine Rechnung in Höhe von 13 Euro kümmerte einen Mann am Sonntagabend nicht - er verließ laut Polizei die Gaststätte, ohne zu zahlen. Die Beamten ermittelten daraufhin seinen Aufenthaltsort und sicherten seine Personalien. Angeblich hatte er vergessen die Zeche zu bezahlen, was jedoch mittlerweile erfolgt ist. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Zechbetruges. pol