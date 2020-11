Eine leistungsfähige Infrastruktur, die es ermöglicht, auf Wunsch mehr als 200 000 Menschen zu impfen, stand im Mittelpunkt der Sit-zung der Koordinierungsgruppe Corona unter der Leitung von Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke am Mittwoch. Noch in dieser Woche soll in einem ersten Schritt die Entscheidung fallen, welche Immobilie(n) hierfür in Stadt und Landkreis Bamberg genutzt werden, heißt es in der Mitteilung aus dem Landratsamt.

Das Infektionsgeschehen ist weiter sehr diffus. Schulen, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte sind betroffen. Allerdings flacht die Steigerung der Neuinfektionen ab, so die Leiterin des Fachbereiches Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg, Susanne Paulmann. Die Gesamtzahl der aktiven Fälle stieg zuletzt nur noch geringfügig beziehungsweise stagnierte.

Professor Michael Sackmann, ärztlicher Leiter der Koordinierungsgruppe, rechnete damit, dass sich das hohe Niveau der Infektionszahlen mit zwei bis drei Wochen Verzug in den Erkrankungen spiegeln werde. Stand 17. November waren in den drei Kliniken in Stadt und Landkreis Bamberg acht Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Weitere 36 infizierte Personen werden stationär behandelt. Rund 60 Betten sind nach wie vor frei. Die neuen Fallzahlen weisen erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit Corona aus. Ein 70-jähriger Mann starb im Klinikum Bamberg. Das Landratsamt meldete gestern 791 Infizierte in Stadt und Landkreis, am Dienstag waren es 776. red Infizierte pro Kommune Bamberg 289 Altendorf 14 Baunach 11 Bischberg 17 Breitengüßbach 20 Burgebrach 17 Burgwindheim 11 Buttenheim 24 Ebrach 4 Frensdorf 26 Gerach 0 Gundelsheim 9 Hallstadt 18 Heiligenstadt 34 Hirschaid 52 Kemmern 6 Königsfeld 6 Lauter 7 Lisberg 2 Litzendorf 19 Memmelsdorf 35 Oberhaid 10 Pettstadt 9 Pommersfelden 7 Priesendorf 4 Rattelsdorf 13 Reckendorf 4 Scheßlitz 23 Schlüsselfeld 22 Schönbrunn 4 Stadelhofen 3 Stegaurach 21 Strullendorf 21 Viereth-Trunstadt 2 Walsdorf 4 Wattendorf 2 Zapfendorf 21 Gesamt Stadt/Land 791 Quelle: Landratsamt Bamberg