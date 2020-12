Auf dem bislang landwirtschaftlich genutzten Gelände östlich des bestehenden ASB-Pflegeheims und der Ortsumgehung B 303 sollen zwei Wohnblöcke für Senioren errichtet werden. Der Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Bauvorhaben und befürwortete einstimmig einen entsprechenden von der Bauverwaltung vorbereiteten und im Bauausschuss vorberatenen Aufstellungsbeschluss für den Bereich südlich der Hofstädter Straße. Damit wurde der geltende Bebauunsplan zum vierten Mal geändert. Das Gelände des Bauprojekts ist jetzt allgemeines Wohngebiet.

Joachim C. Schlund vom Bad Staffelsteiner Architekturbüro Schlund GmbH informierte die Gemeinderäte darüber, was konkret geplant ist. Bauherr ist die Wohnungsbaugenossenschaft des Landkreises Coburg. In zwei Bauabschnitten entstehen auf über 14 000 Quadratmetern unter dem Titel "Wohnen am Henneberg" 25 barrierefreie Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Die Eigentumswohnungen werden durch den ASB Coburg Land über einen Stützpunkt zur ambulanten Pflege betreut und sollen Synergieeffekte zum benachbarten Pflegeheim nutzen. Erschlossen wird das Gelände von der Henneberger Straße aus. Der Plan wird zwischen dem 4. Januar und 8. Februar 2021 im Rathaus ausgelegt. So beschlossen es die Gemeinderäte einstimmig. oe