Bereits zum dritten Mal behandelte der Gemeinderat von Theres in seiner Sitzung am Montagabend die Bauvoranfrage einer Privatperson, die in Obertheres 30 Wohneinheiten in zwei Komplexen erstellen will.

Bereits 2008 und 2013 wurden die inhaltsgleichen Bauvoranfragen durch das Gremium abgelehnt. Die Grundstücke befinden sich in einem Außenbereich, deren Erschließung mit Straße, Wasser und Kanal nicht gesichert ist. Außerdem wird eine Zersiedelung befürchtet.

Zweifelhaft sei auch, ob das Bauvorhaben mit dem Ensembleschutz des in der Nähe befindlichen Schlosses Ditfurth vereinbar sei, sagte der Bürgermeister Matthias Schneider (CSU). Die Gemeinderäte waren sich einig, dass grundsätzlich der Bau von so einer großen Anzahl Wohneinheiten zu begrüßen sei, aber nicht auf den angedachten Grundstücken. Aus diesem Grund wurde die Voranfrage erneut abgelehnt.

Auf Initiative von Gemeinderat Mario Dorsch wurde ein Antrag auf Erweiterung des Aufgabenbereichs des Bau- und Umweltausschusses hinsichtlich Naturschutzarbeiten auf die Tagesordnung gesetzt. Dem Antragsteller geht es hauptsächlich darum, dass der Ausschuss bei kleineren Angelegenheiten, zum Beispiel Fällung eines alten Baumes, einbezogen wird. Nach einer ausführlichen Diskussion beschlossen die Räte, dass zukünftig allen Gemeinderäten solche Themen von der Verwaltung zur Kenntnis gegeben werden. Sollte sich dann gegen einzelne Aktionen großer Widerstand bilden, werde sich der Gemeinderat offiziell mit einer Einsichtnahme vor Ort damit beschäftigen, ergänzte Bürgermeister Schneider.

Asphaltarbeiten in Untertheres

Ab 23. November werden in der Unterthereser Brunnenstraße Asphaltarbeiten ausgeführt. Die Anwohner werden gebeten, ab diesem Zeitpunkt die Straße durchgängig freizuhalten.

Die Bürgerversammlungen werden in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht stattfinden, teilte Bürgermeister Matthias Schneider mit. Damit die Einwohner jedoch auf dem Laufenden gehalten werden, wird voraussichtlich ab dem 27. November eine Bürgerinformation mit allen großen Themen der Gemeinde Theres auf der Homepage veröffentlicht.