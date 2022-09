Nach zwei Jahren Unterbrechung war es den Bewohnerinnen und Bewohnern von Haus Windsburg wieder möglich, ihre selbst gefertigten Kunststücke auszustellen. Haus Windsburg war gleich doppelt vertreten, sowohl auf dem Markt in Münnerstadt als auch auf den Kunsthandwerkermarkt in Stockheim. "Hier boten unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen eine Spende verschieden gefertigte Kunststücke und Dekorationsartikel an", erläutert Cindy Schubert-Weisensee in einer Pressemitteilung. Es gab Tonwaren und andere Dekorationsartikel wie Bilderrahmen, Holzuhren und Glasbausteine.

Die Anerkennung für die geleistete Arbeit, wie auch die Gespräche außerhalb der Einrichtung sind eine willkommene Abwechslung im Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner und erfüllt sie mit Stolz. red