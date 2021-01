Zum Jahreswechsel verstarb der ehemalige Geschäftsführer und Gesellschafter der Wiegand-Glas Unternehmensgruppe, Konrad Wiegand, im Alter von 83 Jahren. Für sein Lebenswerk wurde der aus Steinbach am Wald im Nachbarlandkreis Kronach stammende Unternehmer unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Er ist Ehrenbürger der Gemeinden Steinbach am Wald und Großbreitenbach. Seinen Lebensmittelpunkt hatte Konrad Wiegand in den letzten zwei Jahrzehnten in Coburg.

Wiegand sicherte mit seinem unternehmerischen Denken und Weitblick Hunderte Arbeitsplätze. Vor knapp vier Jahren feierte er seinen 80. Geburtstag. Das nahm er zum Anlass, über sein Leben zu sprechen. Dabei wurde klar, dass für Konrad Wiegand das Erbe Wiegand-Glas eine Verpflichtung war. Sein Tun und Handeln war geprägt von Traditionsbewusstsein, Weitblick und von der Verantwortung gegenüber seiner Familie und seinen Mitarbeitern.

Nach seiner Kindheit in Gießübel/Thüringen, der prägenden Internatszeit im Schloss Gaienhofen/Bodensee und der Ausbildung zum Volkswirt in Nürnberg mit anschließender Promotion übernahm er 1965 mit seinem Cousin Joachim Wiegand das Unternehmen in Steinbach am Wald.

Nach vielen erfolgreichen Jahren kam mit dem Fall der Mauer eine weitere Herausforderung mit dem Erwerb des ehemaligen VEB-Glaswerks in Großbreitenbach. Es entstand im März 1990 deutschlandweit eines der ersten Joint-Venture-Projekte in Thüringen. Es war eine bewegende Zeit mit langwierigen Verhandlungen mit der Treuhand. Die Mitarbeiter im Großbreitenbach mussten sich ans neue System und neue Technologien gewöhnen.

Bei seinen Unternehmertätigkeit vergaß Wiegand nicht, sich lokal auf sozialer und kultureller Ebene zu engagieren. Er engagierte sich aber auch für ein SOS-Kinderdorf sowie durch die Ingrid-Wiegand-Stiftung in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für den Gebäudeerhalt der Schlosskirche in Letzlingen. VS