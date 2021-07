Bei einem Streifzug durch den Coburger Stadtkern kann man unbekannte Ecken, gut gehütete Geheimnisse und persönliche Geschichten entdecken.Bei jedem Abendspaziergang werden drei Geschäfte und eine altbekannte Sehenswürdigkeit präsentiert. Beim Abendspaziergang am Donnerstag, 29. Juli, sind das folgende Stationen: Marktplatz, Brinarina, Restaurant 1627 und Keramikwerkstatt Dorrmann & Wassermann. Los geht es um 18.30 Uhr. Restkarten gibt es in der Touristinformation in der Herrngasse. Auch der dritte Abendspaziergang ist bereits geplant und findet am Donnerstag, 12. August, statt. red