Wie natürliche Kühlschränke: Felsenkeller

Felsenkeller haben den Vorteil, dass es dort das ganze Jahr über gleichmäßig kühl ist. Früher wurden deshalb hier vor allem Bier und landwirtschaftliche Erzeugnisse gelagert. In Oberfranken mit seiner großen Dichte an Brauereien erlebte der Kellerbau von 1850 bis 1860 seinen Höhepunkt. Auch in der Kulmbacher Straße in Burgkunstadt (im Bild) findet man noch in Stein gehauene Keller. Mit dem Aufkommen moderner Kühlmethoden verloren die natürlichen Lagerstätten erheblich an Bedeutung. Genutzt werden sie mancherorts aber immer noch.

Foto: Bernd Kleinert