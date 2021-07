Durch die Regenkatastrophe vorige Woche in Westdeutschland haben viele Menschen ihr Hab und Gut verloren. Die Coburgerin Maria Schmidt will für die Flutopfer spenden und veranstaltet deshalb am Samstag, 31. Juli, einen Flohmarkt. "Alles, was man in meinem Alter nicht mehr braucht" stehe zum Verkauf, sagt die 80-Jährige. So habe sie zum Beispiel ihr Hobby, die Malerei, aufgegeben, und werde deshalb "Farben, Pinsel, Leinwände" feilbieten. Ihre Freunde und Bekannten unterstützen die Aktion: "Eine hat Bettwäsche gebracht, eine andere Eisschalen." Auch Porzellanfiguren, eine Mokkamaschine mit Tassen und Geschirr seien im Angebot, sagt Maria Schmidt. Das meiste werde zu Centbeträgen angeboten. "Das Teuerste kostet vielleicht zehn Euro." Ramona Scholz habe angeboten, einige Kostüme aus ihrem Tanzstudio beizusteuern.

Verkauft wird am Samstag im Hausflur des Hauses Judengasse 3. Ab 9 Uhr soll alles bereitstehen, um 14 Uhr soll Schluss sein, vielleicht aber auch später. Den gesamten Verkaufserlös will Maria Schmidt spenden, über "eine seriöse Organisation", wie sie betont. Letztlich sieht sie ihren Flohmarkt als Spendensammlung, "aber die Leute bekommen etwas dafür". Sie hofft, dass das Angebot auch Abnehmer findet. "Eine Million wird es zwar nicht werden, aber 100 Euro sind vielleicht drin." sb