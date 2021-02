Angel's Share Der "Anteil für die Engel" ist die Menge an Whisky, die während der Lagerung verdunstet. Wie viel das ist, hängt von verschiedenen Faktoren wie der Luftfeuchtigkeit ab.

Bourbon Sind US-amerikanische Whiskys. Ihre Maische enthält mindestens 51 Prozent Mais.

Fässer In Schottland und Irland wird Whisky meist in bereits für andere Getränke benutzten Fässern gelagert. Das sind häufig Sherry- oder Bourbon-Fässer, auch Portweinfässer werden verwendet. Auf diese Weise nimmt der Whisky die einzelnen Geschmacksnoten des Fasses an. Bourbon-Fässer sind dagegen immer neu, allerdings werden sie vor der Lagerung mit Feuer ausgekohlt.

Single Malt Whisky Diese Whiskys werden aus mehreren Fässern, aber nur von derselben Destillerie zusammengestellt. Sie werden ohne Ausnahme aus gemälzter Gerste in kupfernen Brennblasen destilliert.

Sláinte Heißt "Prost" (wörtlich "Gesundheit", spr. Slaantschä) im Gälischen.

Uisce Spricht sich "wisk" und ist das irisch-gälische Wort für Wasser. "Uisce beatha" heißt "Wasser des Lebens".