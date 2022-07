Zwei Jahre war das Werberger Treffen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, heuer kann es aus organisatorischen Gründen auch nicht stattfinden. Die Riege der Ehrenamtlichen, die die Werberger Treffen bislang geplant und umgesetzt haben, ist kleiner geworden, so dass sich die Organisation nun schwieriger gestaltet. Dennoch bietet sich heuer die Gelegenheit, in Werberg vorbeizuschauen. Zwei Routen der Wandertage im Truppenübungsplatz Wildflecken am Samstag, 30., und Sonntag, 31. Juli, führen bei der ehemaligen Dorfstelle Werberg vorbei. Dort werden Matthias Elm und Walther Kömpel an beiden Tagen Schautafeln mit den Häuserfotografien und eine Dokumentation zur Ortsgeschichte präsentieren. Am Samstag werden die beiden Geschichtsforscher den ganzen Tag vor Ort sein und zu Fragen rund um das ehemalige Rhöndorf Auskunft geben können. Groß ist der Wunsch, ab dem kommendem Jahr wieder regelmäßig am vorletzten Samstag im Juli die Werberger Treffen stattfinden zu lassen. Hierfür werden jedoch mehr Helfer benötigt. Interessierte können Matthias Elm und Walther Kömpel bei den Wandertagen ansprechen oder sich direkt unter Matthias-Elm@gmx.de melden. blm