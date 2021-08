Die Kolpingfrauen binden Kräutersträuße, die am Sonntag, 15. August, nach dem Gottesdienst um 10.30 Uhr gegen eine Spende abgegeben werden. Wer Kräuter in seinem Garten hat, kann sie am Freitag, 13. August, von 16 bis 18 Uhr bei Familie Franz Merz in der Fuldaer Straße 31 vorbeibringen. Der Spendenerlös ist für die Stimmung der Orgel in der Stadtpfarrkirche und für die Kolping-Aktion "Ausstattung für Abc-Schützen in Rumänien". sek