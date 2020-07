Am Mittwochnachmittag zwischen 13.50 und 14.15 Uhr streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Villachstraße einen schwarzen Mazda. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Baumkuchen und Süßes im Visier Irgendwann zwischen Montagabend, 18.45 Uhr, und Dienstagvormittag stiegen Unbekannte über ein Fenster in eine Gartenlaube im Kleingartenverein Am Sendelbach ein. Abgesehen hatten es die Unbekannten tatsächlich auf einen frischen Baumkuchen und eine Packung Bonbons. Aus einer weiteren Gartenlaube wurden drei Tafeln Schokolade und Cornflakes entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Bamberger Polizei sucht nun nach Personen, die in dem relevanten Zeitraum im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 bei den Ermittlern zu melden. pol