Genießen wie Gott in Franken - das können Einheimische und Urlauber mit allen Sinnen in der Tourismusregion Obermain-Jura. Wo und was - das erfahren sie im neuen Genussheft: 84 Seiten stark ist die Sonderausgabe des Tourismusmagazins ab sofort in den Touristinfos, in vielen Gaststätten, Hotels, Pensionen und in der Geschäftsstelle der Tourismusregion Obermain-Jura erhältlich.

"Dieses Sonderheft ist ein unentbehrlicher Wegweiser durch die heimische Genussregion - der Appetit macht, Obermain-Jura kulinarisch zu entdecken", findet Landrat Christian Meißner.

In einem eigenen Beitrag schreibt er über seine persönlichen Empfehlungen. Ob "Brotzeit auf dem Berg der Franken" oder "Ideen aus der Sterneküche", Biergenuss oder Weinliebe, Brot, Bratwurst, Braten oder Fisch, Eis oder "Ausgezogene" - das Genussheft kredenzt jede Menge Tipps und Geschichten zum Genießen in der Region, verrät die Geschäftsführerin der Tourismusregion, Andrea Musiol, die die Projektleitung für das Genussheft innehatte. Dabei finden die kulinarischen Besonderheiten ebenso Erwähnung wie kuriose Begebenheiten. red