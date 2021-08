Bei den Angaben über die Impftermine im August, veröffentlicht in unserer Ausgabe vom 10. August, war dem Landratsamt ein Fehler unterlaufen. Für Grub am Forst war der falsche Impfstoff angegeben. In Grub am Forst wird nicht das Vakzin von Johnson & Johnson geimpft, sondern das von Biontech/Pfizer. Es wird am Freitag, 13. August, im Feuerwehrhaus verabreicht. Heute kann man sich in Coburg in der Alten Angerturnhalle von 17 bis 21 Uhr mit Johnson & Johnson impfen lassen. Am Sonntag, 15. August, gibt es von 11 bis 15 Uhr eine Impfmöglichkeit im Impfzentrum in Witzmannsberg, verimpft werden Johnson & Johnson und Biontech. Der Impfstoff von Johnson & Johnson wird auch am Freitag, 27. August, von 18 bis 21 Uhr in der Mittelschule Lautertal verimpft. red