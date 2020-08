Wallfahrt fällt aus

Die Retzbachwallfahrt zu "Maria im Grünen Tal" fällt in diesem Jahr, wie so vieles andere auch, aufgrund der Covid 19-Pandemie aus. Wallfahrtsführer Gerhard Halbig hat sich in Abstimmung mit seinen Unterstützern schweren Herzens dazu entschieden, die Wallfahrt nicht durchzuführen.

Zum einen möchten die Verantwortlichen in Retzbach nicht, dass die Pilger in großen Gruppen kommen. Zum anderen sei eine Wallfahrt unter Einhaltung der geforderten Hygienemaßnahmen einfach nicht durchführbar.

Einzelne willkommen

Es sei allerdings ausdrücklich durch die Verantwortlichen in Retzbach erlaubt und gewünscht, zur Maria im Grünen Tal zu kommen - wenn auch nur in Kleinstgruppen oder als Einzelner. In diesem Sinne habe man ein Programm gestaltet, das einlade, willkommen heiße und Impulse gebe.

In und um die Wallfahrtskirche, sowie auf dem Kreuzweg würden ab Anfang August ein "Wallfahrtsweg" mit verschiedenen Stationen gestaltet. Ein Flyer werde den Weg weisen und die Stationen erläutern. Die Pilger werden gebeten hierfür nicht den traditionellen Wallfahrtstermin ihrer Pfarrei zu wählen, sondern einen beliebigen Tag im August oder September. hhr