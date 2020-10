Die Regierung von Oberfranken fördert die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Dazu hat sie für den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Geuser und der Kreisstraße KC 31 nun eine Förderung von 160 000 Euro bewilligt.

Die Stadt Wallenfels hat dringende Arbeiten zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt, teilt die Regierung mit. Dazu wurde die Gemeindestraße auf einer Länge von rund 150 Metern mit einer Fahrbahnbreite von 4,50 Metern ausgebaut. Der bisherige Ausbauzustand der Gemeindestraße mit einer mittleren Fahrbahnbreite von 3,60 Metern entsprach nicht den Anforderungen an die heutigen bzw. künftigen Verkehrsverhältnisse. Der Streckenabschnitt wies aufgrund des unzureichenden Fahrbahnaufbaues und der ungenügenden Straßenentwässerung zahlreiche Netz- und Querrisse sowie Verdrückungen und Setzungen auf. Die veranschlagten Gesamtkosten betragen rund 230 000 Euro, von denen rund 200 000 Euro zuwendungsfähig sind. Der bewilligte Zuwendungsbetrag in Höhe von 160 000 Euro bedeutet einen Fördersatz von 80 Prozent und setzt sich zusammen aus 130 000 Euro (65 Prozent) aus dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (Art. 2 BayGVFG) und 30 000 Euro (15 Prozent) aus dem Finanzausgleichsgesetz (Art. 13 c BayFAG).

Die Mittel stammen aus dem bayerischen Staatshaushalt und werden vom bayerischen Landtag zur Verfügung gestellt. Die Bauarbeiten haben bereits im September begonnen und konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Der Streckenabschnitt ist für den Verkehr wieder freigegeben. red