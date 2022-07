Der Lebensweg von Waldemar Dering verlief über viele Grenzen. Heute lebt er in Deutschland und konnte kürzlich mit seiner Familie den 85. Geburtstag feiern.

Er ist in der Ukraine geboren und fand bereits in jungen Jahren mit seinen Eltern und Geschwistern in Kasachstan eine neue Heimat. Vor 20 Jahren entschloss sich der Jubilar, der überwiegend in landwirtschaftlichen Betrieben in Kasachstan tätig war, mit seiner Ehefrau und seinen Kindern in die Bundesrepublik auszuwandern.

Die Glückwünsche der Marktgemeinde Mainleus übermittelte Bürgermeister Robert Bosch (CSU) dem Jubilar persönlich. Rei