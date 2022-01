Die VR-Bank Oberfranken Mitte eG it mit ihrem vor knapp einem Jahr eingeleiteten Generationswechsel in der Vorstandsebene auf der Zielgeraden. Im Rahmen eines Pressegespräches wurde das neue Vorstandsmitglied Markus Schappert vorgestellt, der gebürtige Bayreuther bildet zusammen mit Frank Kaiser, der bereits am 1. August 2021 zur Bank wechselte, das Vorstandsduo. Ihren Vorgängern Dieter Bordihn und Stephan Ringwald sei es in den letzten Jahren gelungen, für ein gesundes Wachstum der Bank zu sorgen, so Aufsichtsratsvorsitzender Holger Riegg.

Schappert, aufgewachsen in Creußen, ist 48 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Kindern und in Bayreuth mit seiner Ehefrau und Kindern wohnhaft. Er tritt die Nachfolge von Stephan Ringwald an, der Ende März 2022 in den Ruhestand geht. Bis dahin übernimmt Schappert sukzessive die Verantwortung für die Bereiche Privat-, Individual- und Firmenkundschaft, Innenrevision, Sekretariat und Vertrieb und Marketing.

Aufsichtsratschef Riegg machte deutlich, dass die Bank für die Zukunft gerüstet ist. So betreuen 213 Mitarbeiter, darunter zehn Auszubildende, an 19 Standorten rund 64 000 Kunden und knapp 30 000 Mitglieder. Die Bilanzsumme belief sich Ende 2020 auf 1,38 Milliarden Euro. Der Aufsichtsratsvorsitzende weiter: "Damit ist die (...) Genossenschaftsbank für die Zukunft gut aufgestellt, um die Herausforderungen aus der Niedrigzinsphase und der aufwendigen Regulatorik zu bewältigen sowie die Investitionen in Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu leisten."

Schappert war zuletzt Vorstandsmitglied der VR-Bank Bayreuth-Hof eG. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann hatte er Betriebswirtschaftslehre an der Uni Regensburg studiert, war in einer Unternehmensberatung für Finanzdienstleister in München tätig, promovierte an der Uni Basel und kam 2008 nach Bayreuth. Dort wurde er 2013 in den Vorstand berufen. Schappert selbst bezeichnete sich als "Gewächs der genossenschaftlichen Gruppe von Anfang an".