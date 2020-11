Sachschaden von etwa 3000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend kurz vor 17.30 Uhr auf dem Berliner Ring ereignet hat. Hier missachtete ein BMW-Fahrer die Vorfahrt einer Volvo-Fahrerin, weshalb beide Fahrzeuge ineinander krachten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wohnungslose prellt Hotel Am Montagmittag wurde die Polizei in ein Hotel in die Innenstadt gerufen, weil sich dort eine 55-jährige wohnsitzlose Frau unter dem Vorwand, eine Firmenangehörige zu sein, eingecheckt hatte. Sie konnte die Mietschulden in Höhe von 170 Euro nicht bezahlen, weshalb sie sich jetzt strafrechtlich dafür verantworten muss. Rangiermanöver geht gründlich schief Am Montagabend kurz nach 18 Uhr wurde der Fahrer eines Transporters in der Inneren Löwenstraße dabei beobachtet, wie er mit seinem Fahrzeug entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung einfahren wollte. Hierbei blieb er an einem Verkehrsschild hängen, rangierte sein Fahrzeug und fuhr erneut gegen das Schild. Der Fahrer stieg anschließend von seinem Fahrzeug aus, betrachtete sich den Sachschaden, bevor er sich dann aus dem Staub machte, obwohl Sachschaden von etwa 300 Euro entstanden war. pol