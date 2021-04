Am Montag ereignete sich gegen 10.45 Uhr auf der Staatsstraße 2293 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von über 20 000 Euro entstand. Der Fahrer eines VW Golf wollte vom Stadtweg kommend nach einer Unterführung nach links auf die Staatsstraße in Richtung Hammelburg fahren. Hierbei übersah er nach Polizeiangaben eine vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Mercedes, die in Richtung Diebach fuhr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. pol