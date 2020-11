Eckehard Kiesewetter "Ich kann mir kaum vorstellen, dass die das bis Ende November packen!" Skeptisch blickt ein Grundstücksanrainer in Richtung der schweren Maschinen am Ende der neuen Asphaltstrecke. Vor allem inspiziert er die Zufahrt zu seinem Acker, die sich massiv verändert hat. Für den Unterbau der Straße wurde an dieser Stelle meterhoch aufgeschüttet, "aber die kriegen das schon irgendwie hin". Zuversichtlich äußert sich einer der Bauarbeiter , denn die Hammelburger Firma Stolz ist mit hohem Personal- und Maschinenaufwand unterwegs. Am Dienstag erst hatte die Asphaltierung begonnen und bereits am Mittwoch kurz vor Feierabend ist sie weit vorangeschritten. "Da müssten eineinhalb Wochen reichen", meint der Mann in orangefarbener Montur zu dem ehrgeizigen Zeitplan. Wenn erst die Kronenbreiten stimmen, sei das Gröbste geschafft.