Virtuell zum Biersommelier

Die Deutsche BierAkademie mit Sitz in Bamberg startet im Juli den ersten Online-kurs zur Ausbildung von Biersommeliers. Wie das Unternehmen mitteilt, reagiert man so auf die Herausforderungen der Corona-Krise und startet in das Thema digitale Fort- und Weiterbildung.

16 Teilnehmer der Fortbildung zum "International Beer Sommelier" werden vom 29. Juli bis 7. November an 15 wöchentlich stattfindenden Online-Abendseminaren teilnehmen und zum Ende einen Tag lang eine Intensivschulung rund um das Thema Bierbewertung und Bierwettbewerbe besuchen. Dazwischen stehen individuelle und Gruppenaufgaben auf dem Programm - und natürlich reger Austausch mit den Kollegen und Ausbildern. Dieses Format wird als "Blended Learning" bezeichnet. Markus Raupach und Holger Hahn, die beiden Geschäftsführer der Deutschen BierAkademie, entwickelten das Webinar im März. Online gingen ein neues, komplett digitales Format, der Podcast "BierTalk" und eine dazugehörige Verkostungsreihe, der "BierTalk Live".

Online-Verkostungen als Lösung

Bis Mitte Juni entstanden über 40 Podcast-Folgen, in denen die beiden mit verschiedensten nationalen und internationalen Persönlichkeiten aus der Bierwelt sprechen, und es fanden bereits neun Online-Verkostungen statt, bei denen die Teilnehmer zuvor ein Bierpaket geliefert bekamen und dann in einer Online-Runde mit Raupach und Hahn die Biere verkosten. Dazu gibt es Tipps zum passenden Essen, außerdem kann man mit den Dozenten gemeinsam bierhaltige Cocktails mischen, deren Zutatenliste vorab durchgegeben wird.

Die digitalisierte Ausbildung zum "International Beer Sommelier" hat laut Veranstaltern auch viele Vorteile: Sie läuft berufsbegleitend am Abend und am Wochenende, es können themenbezogen zahlreiche internationale Experten zugeschaltet werden. "Alle unsere Termine laufen komplett live und interaktiv ab. Das bedeutet, dass die Teilnehmer ständig gefordert sind", erklärt Raupach. Informationen zum Kurs gibt es unter www.biersommelierkurs.online. red