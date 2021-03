E-Mobilität nimmt zu. Erstmals wurden im Dezember 2020 über 43 000 E-Autos neu zugelassen. Und auch der Markt der E-Bikes verzeichnete 2020 Rekordumsätze. Doch wo haben Interessenten jenseits von Internetplattformen und dem Gang von Händler zu Händler die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen?

Wie der Förderverein für das Unesco-Biosphärenreservat Rhön, der Natur- und Lebensraum Rhön e.V., mitteilt, wird es dieses Jahr erneut eine E-Mobilitätstag geben. Bereits von 2017 bis 2019 wurde diese kleine E-Mobilitätsmesse in Rasdorf, Eiterfeld und auf Point Alpha organisiert. 2020 setzte die Veranstaltung pandemiebedingt aus. Für 2021 planen die Veranstalter nun erneut einen E-Mobilitätstag in Eiterfeld. Dieser soll am Sonntag, 11. Juli, von 11 bis 18 Uhr stattfinden. Gesucht werden laut Mitteilung noch Aussteller.

E-Mobilität solle im weitesten Sinne präsentiert werden. Herstellern und Händlern sollen ihre E-Autos, E-Bikes, E-Motorräder, akkubetriebene Gartengeräte, Werkzeuge und ihre Ladeinfrastruktur präsentieren. Erneut wird der Tag eine Plattform für weitere E-Technik wie Photovoltaik, Stromspeicher und Akkugeräte bieten. Im Mittelpunkt stehen der Fachaustausch, Informationen und Überzeugungsarbeit. Erstmals wird es eine Präsentationsfläche geben, an dem einzelne Fahrzeuge und Geräte vorgestellt werden. Ferner können Händler Probefahrten anbieten. Die Rhön-Energie Fulda GmbH stellt mobile Ladestationen bereit. Des Weiteren wird ein Rahmen-, Familien- und Vortragsprogramm organisiert. Interessierte Anbieter werden gebeten, sich bei der Marktgemeinde Eiterfeld, unter Email marktgemeinde@eiterfeld.de bis zum 6.April zu melden. Veranstalter und Projektpartner sind die Gemeinden Rasdorf und Eiterfeld, die Rhön-Energie Fulda GmbH, der Caritasverband der Diözese Fulda, die Point Alpha Stiftung und der Verein Natur- und Lebensraum Rhön.