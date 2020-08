Vier Veranstaltungen in Egloffstein

Die Tourist-Info Egloffstein bietet an den nächsten Tagen folgende Veranstaltungen an: Stockbrot backen für Kinder am Lagerfeuer, 18. August, 17 Uhr, im Garten der Pension Mühle in der Talstraße 10 in Egloffstein, Anmeldung unter Telefon 09197/1544; "Eintauchen in die Unterwelt" - Führung durch die historischen Felsenkeller von Egloffstein, 19. August, 10 Uhr, Treffpunkt an den Felsenkellern in der Felsenkellerstraße 20 in Egloffstein, Anmeldung unter Telefon 09197/1544; Geführte E-Bike Tour (20 Kilometer), 20. August, 10 Uhr, Treffpunkt an der Pension Mühle in der Talstraße 10 in Egloffstein, Kosten: 8 Euro mit eigenem E-Bike und 22 Euro mit einem Leih-E-Bike, Anmeldung unter Telefon 09197/1544; Burgführung mit dem Burgherrn auf Burg Egloffstein, 23. August, 11 Uhr, Treffpunkt im Burghof der Burg Egloffstein, Anmeldung unter Telefon 09197/8780. red