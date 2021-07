Der Ökologisch-Botanische Garten der Universität Bayreuth lädt am Mittwoch, 7. Juli, zu zwei Veranstaltungen im Rahmen der Sommer-Schwerpunktthemen Hülsenfrüchte und Kaffee ein.

Bereits um 16 Uhr startet die Führung für Kinder "Magst Du Erbsen oder Linsen?". Wie sehen die Blüten und Früchte von Bohne & Co. genau aus? Seit wann essen Menschen Erbsen, mit welcher Pflanze färbten die Leute ihre Kleidung blau und wo reift die Frucht der Erdnuss heran? Diese und viele andere Fragen rund um Hülsenfrüchte sollen an diesem Nachmittag mit Spaß, Geschichten und Spielen erklärt werden. Treffpunkt ist um 16 Uhr der Haupteingang des ÖBG.

Die Ausstellung "Kaffee: Kenias Segen oder Fluch? Die Perspektive der Kleinbauern" von Julia Marx im Ausstellungsraum ist seit Mitte Juni für Besucher geöffnet. Marx bietet am 7. Juli um 17.30 Uhr eine Führung durch die Schau an und ermöglicht so authentische Einblicke in die Welt der kenianischen Kaffeebauern. Treffpunkt ist auch hier der Haupteingang.

Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0921/552961 oder online unter www.bayceer.uni-bayreuth.de/obg_fuehrung/. red