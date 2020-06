VHS-Kurs: Köstliches Brot selbst backen

Brotbacken hat eine lange Tradition, der Duft von frisch gebackenem Brot ist unwiderstehlich. Brot selbst gebacken, mit rein natürlichen Zutaten wie Sauerteig, Roggen- und Weizenmehl, Leinsamen, Sonnenblumenkernen oder Kümmel, ohne künstliche Zusatzstoffe, geht auch im eigenen Heißluftherd. Jeder Teilnehmer des VHS-Kurses, der am Samstag, 27. Juni, ab 13 Uhr in der Schulküche der Grundschule Untersiemau stattfindet, stellt ein Roggen-Weizen-Mischbrot mit hohem Sauerteiganteil her, das anschließend zu Hause gebacken wird. Außerdem erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über das Brotbacken früher und heute. Mitzubringen sind eine Schürze, ein sauberes Marmeladenglas zum Tauschen, eine große Hefeteigschüssel, ein Geschirrtuch, eventuell ein Getränk und eine Mund-Nase-Bedeckung. Die Anmeldung zu diesem VHS-Kurs erfolgt auf www.vhs-coburg.de oder auch unter der Telefonnummer 09565/6159842. red