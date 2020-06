LKR Bamberg 09.06.2020

Festspiele

VHS fährt nach Erfurt

Lange war es unsicher, nun steht es fest: Die Domstufen-Festspiele in Erfurt 2020 finden statt. Nicht in der ursprünglich geplanten Form als "Nabucco" vor 2000-köpfigem Publikum, sondern in kleiner, e...