Am Donnerstagmittag löste ein BMW-Fahrer an der Galgenfuhr einen Steinschlag aus und beschädigte die Windschutzscheibe eines dahinter fahrenden Seat. Dessen Fahrer verfolgte das Fahrzeug und sprach den BMW-Fahrer auf den Verkehrsunfall an. Der 48-Jährige interessierte sich nicht für die Ansprache des Geschädigten, an dessen Fahrzeug Sachschaden von etwa 1000 Euro entstanden ist, weshalb er sich jetzt wegen Unfallflucht verantworten muss.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Zwischen Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Gartenstadt an einem Wohnanwesen Am Spinnseyer einen Steinpfeiler der Grundstückseinfahrt angefahren. Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Autofahrer übersieht Radfahrer

An der Kreuzung Am Börstig/Kronacher Straße nahm am Donnerstag kurz nach 6 Uhr ein Audi-Fahrer einem Fahrradfahrer die Vorfahrt. Der 41-jährige Radler erlitt bei der Kollision diverse Prellungen und musste leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf knapp 1100 Euro beziffert.

Ladendiebe halten Polizei auf Trab

Zu insgesamt acht Ladendiebstählen musste die Bamberger Polizei im Laufe des Donnerstags fahren. Es wurden insgesamt sechs Männer und zwei Frauen beim Griff in die Regale ertappt, welche Waren im Gesamtwert von knapp 300 Euro nicht bezahlen wollten. pol