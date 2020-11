Um Hinweise auf den Verursacher bittet die PI Bamberg-Land auch zu einer Unfallflucht, die sich im Laufe der vergangenen Woche ereignet hat. Der Geschädigte hatte seinen grauen Audi in einer Parkbucht in der Seebachstraße abgestellt. Am Donnerstag stellte er fest, dass sein Fahrzeug im Bereich der linken Frontseite erheblich beschädigt war. Die Reparaturkosten werden auf 4000 Euro geschätzt. pol