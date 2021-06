Die Tourismussaison startet in Bad Bocklet am 11. Juni. Das gibt Kurdirektor Thomas Bock in einer Pressemitteilung für das kleinste der drei Staatsbäder im Landkreis Bad Kissingen bekannt. "Seit dem 21. Mai empfangen unsere kleinen Gastgeber bereits wieder ihre Übernachtungsgäste, und auch der Reisemobilstellplatz ist wieder geöffnet", schreibt er. Ab dem 11. Juni starten nun auch die größeren Beherbergungsbetriebe im Ort in die Tourismussaison.

Zeitgleich mit der Eröffnung der Hotels startet auch das Veranstaltungsprogramm der Staatsbad und Tourismus Bad Bocklet GmbH. "Wir freuen uns darauf, unseren Gästen ab dem 11. Juni ein vielfältiges Veranstaltungsangebot bieten zu können", sagt Beck. Der Veranstaltungskalender in Bad Bocklet sei gut gefüllt, wobei der Schwerpunkt auf Outdoor-Veranstaltungen wie Gesundheitswandern, Waldbaden und Kräuterführungen liege.

Auch die vier ungarischen Musiker des Staatsbad-Quartetts freuen sich laut Beck darauf, endlich wieder auf der Bühne des Kursaals zu spielen. Von Montag bis Freitag unterhalten die Musiker die Gäste in der Zeit von 19.30 bis 20.30 Uhr. Neu ist in dieser Saison, dass alle Konzerte einen Titel haben, sodass sich Interessierte im Voraus über das Programm der Konzerte im Online-Veranstaltungskalender informieren können. Für alle Outdoor-Angebote und Vorträge wird um Voranmeldung in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet unter Tel.: 09708/ 707 030 gebeten. Alle Informationen zu den Veranstaltungen und den damit verbundenen Hygienemaßnahmen finden Sie im Internet unter:

https://badbocklet.de/freie-zeit/veranstaltungen/veranstaltungskalender-tourismus/ red