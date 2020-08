Unterhaltung für Kinder und Familien

Ein Film über eine Zukunft, die Kinder mitgestalten wollen, das präsentiert JAM, das JugendArbeitsModell von iSo (Verein für - Innovative Sozialarbeit). Die Jugendlichen samt Familien sollen auch in den Ferien unterhalten werden. Deshalb veranstalten die Jugendarbeiter in ihren Gemeinden einen Sommerkino-Abend - und das ohne Eintritt. Gezeigt wird der Film "Nicht ohne uns!"

Was alle Kinder eint

In dem 2016 in Deutschland gedrehten Dokumentarstreifen lassen 16 Kinder aus 15 Ländern und fünf Kontinenten die Zuschauerinnen und Zuschauer teilhaben an ihren Gedanken, Wünschen, Ängsten und Hoffnungen. In der Beschreibung heißt es: "Egal ob privilegiert aufwachsend in der westlichen Wohlstandsgesellschaft oder in den armen Regionen Afrikas oder Asiens und unmittelbar konfrontiert mit Kinderarbeit, Prostitution, Krieg und Gewalt, haben alle diese Kinder die universelle Sehnsucht nach Sicherheit und Frieden, Glück, Freundschaft und Liebe. Sie eint die Ablehnung und die Angst vor Krieg und Gewalt."

Die Veranstaltung verspricht also ein sowohl informativer wie kurzweiliger Abend für die ganze Familie zu werden.

JAM möchte trotz der erschwerten Corona-Zeit den Kindern und Jugendlichen aus ihren Treffs ein möglichst vielfältiges und attraktives Angebot offerieren. Die Kinoabende - natürlich mit den gebotenen Abstandsregeln - sind ein Teil dessen. Der Eintritt ist frei. Dem Regisseur und der Medienzentrale gilt deshalb, auch für die freundliche Zusammenarbeit, ein besonderer Dank.

Anmeldung erforderlich

Zu beachten ist, dass eine Anmeldung im jeweilig örtlichen Rathaus oder bei den in der Gemeindeauflistung angegebenen Stellen notwendig ist. Mitzubringen sind Sitzkissen/-möglichkeiten oder eine Picknickdecke. Verpflegung wie Snacks und Getränke bitte auch selbst mitbringen. Bei Regen fällt das Open Air-Kino aus. Außer in Gundelsheim, da findet es bei Regen in der Turnhalle statt.

Die Termine: Schlüsselfeld, 13. August, Einlass 19 Uhr, Filmstart 20 Uhr, Freigelände Jugendhaus Schlüsselfeld, (Anmeldeschluss 10.August).

Gundelsheim, 14. August, Einlass 19.30 Uhr, Filmstart 20.30 Uhr, Pausenhof Grundschule, Anmeldung über ferienprogramm@gemeinde-gundelsheim.de (Anmeldeschluss 10. August).

Frensdorf, 1. September, Einlass 19.30 Uhr, Filmstart 20.30, Kidsclub Gertrudenstraße 4, (Anmeldeschluss 31. August).

Breitengüßbach, 2. September, Einlass 19.30 Uhr, Filmstart 20.30 Uhr, Pfarrgarten Bachgasse 12, (Anmeldeschluss 31. August).

Viereth/Trunstadt, 3. September, Einlass 19.30 Uhr, Filmstart 20.30 Uhr, Schlossplatz Trunstadt (Anmeldeschluss 28. August). Strullendorf, 4. September, Einlass 19.30 Uhr, Filmstart 20.30 Uhr, Wiese vor dem MGH, Kachelmannplatz 12, (Anmeldung: Handy 0151/56937084, Anmeldeschluss 28. August). red