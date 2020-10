In zwei Fällen der Unfallflucht ermittelt die Polizei Coburg und bittet Zeugen um Hinweise. In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag streifte ein unbekannter Unfallfahrer in der Kanalstraße einen geparkten VW Transporter an der linken Fahrzeugseite und hinterließ Kratzer im Lack mit einer Schadenshöhe von mindestens 500 Euro. Ein weiterer Fahrzeuglenker fuhr am Mittwoch im Laufe des Tages gegen einen im Max-Böhme-Ring geparkten VW T-Roc und beschädigte dabei den linken Außenspiegel sowie den Türgriff der Fahrertüre. Ein Schadensbetrag von circa 1000 Euro ist das Ergebnis des Unfalls. In beiden Fällen machten sich die unbekannten Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich mit der Coburger Polizei unter Telefon 09561/6450 in Verbindung zu setzen. red