Unfallverursacher fährt einfach weiter

Auf einem Parkplatz vor dem Oberlandesgericht in Bamberg am Wilhelmsplatz wurde zwischen Mittwochmittag, 12.30 Uhr, und Donnerstag, 15.30 Uhr, die Fahrerseite eines dort geparkten weißen VW Touareg angefahren. Obwohl der bislang noch unbekannte Unfallverursacher Sachschaden von etwa 2000 Euro angerichtet hatte, flüchtete er von der Unfallstelle. Die Bamberger Polizei bittet unter der Telefonnummer 0951/9129-210 um Zeugenhinweise. Kita-Sonnensegel durch Brandloch verunstaltet Zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, und Donnerstagfrüh, 7.45 Uhr, brannte ein Unbekannter mit einer Zigarette ein Loch in das Sonnensegel über dem Sandkasten eines Kindergartens am Babenbergerring. Sachschaden: rund 800 Euro. Verursacher macht

sich aus dem Staub Gegenüber einer Pizzeria in der Jäckstraße wurde zwischen dem 9. und 12. Juni ein schwarzer Opel Astra an der Beifahrerseite angefahren. Hierbei entstand Schaden von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Platzverweise garniert mit Anzeigen Freitagnacht um 1.15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass Personen auf der Unteren Brücke lärmten, obwohl dort erst kurze Zeit zuvor Platzverweise an zu laut Feiernde ausgesprochen worden waren. Aber immer noch waren auf dem Brückengeländer fünf Personen und tranken Bier. Allen wurde ein Platzverweis erteilt, weiterhin erhalten sie wegen des Alkoholkonsums eine Anzeige. Ausreißer hatte Grund für seine Flucht Weil eine Leichtkraftradfahrerin am Donnerstag um 21.45 Uhr am Kunigundendamm entgegen der Einbahnstraße fuhr, wurden sie und ihr nach Marihuana riechender Sozius von der Polizei kontrolliert. Als der 16-Jährige durchsucht werden sollte, flüchtete er blitzschnell in Richtung Luitpoldbrücke und sprang über ein Geländer etwa vier Meter hinab zum Adenauerufer. Nach wenigen Minuten wurde der junge Mann am Marienplatz aufgespürt, konnte aber erneut entkommen. Als der Ausreißer letztendlich doch von der Polizei gestellt wurde, war der Grund für die Flucht schnell klar: eine geringe Menge Marihuana, die er bei sich hatte. pol