In der Kleberstraße wurde am Mittwochabend eine Mercedes-Fahrerin dabei beobachtet, wie sie gegen ein anderes Auto stieß, das dort in einer Parkbucht stand. Die Unfallverursacherin richtete einen Sachschaden von etwa 1000 Euro an und flüchtete, konnte aber aufgrund des abgelesenen Kennzeichens schnell von der Polizei ermittelt werden. Schneepflug kollidiert mit Auto Auf der B 22 in Fahrtrichtung Strullendorf stieß am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr der Fahrer eines Schneepfluges mit der Schaufel gegen die Fahrerseite eines entgegenkommenden Autos. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der Fahrer des Schneepfluges fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Dieser verständigte erst um die Mittagszeit die Polizei, weshalb er sich nun wegen Unfallflucht verantworten muss. Ladendieb auf frischer Tat ertappt Ein 32-jähriger Mann wollte am Mittwochnachmittag in einem Kaufhaus in der Innenstadt zwei Flaschen Parfüm im Wert von 216 Euro stehlen. Der Ladendetektiv ertappte ihn dabei. pol