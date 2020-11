Poppenhausen (Wasserkuppe) vor 18 Stunden

Zeugensuche

Unfallflucht am Parkplatz

Das Polizeipräsidium Osthessen sucht nach Zeugen, die am Donnerstag, 5. November, an der Wasserkuppe waren und dort eventuell eine Unfallflucht beobachtet haben. In der Zeit zwischen 13.20 und 13.40 U...