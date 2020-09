Der English Folk Club (EFC) wagt nach dem erfolgreichen Musizieren im digitalen Raum einen ersten zaghaften Schritt zurück in eine neue Normalität: In der Vinothek "KissVino" am Marktplatz wird am Samstag, 26. September, die Online-Version des EFC auf einer großen Leinwand übertragen. Dem Veranstalter um Dennis Dennehy ist es wichtig, den EFC auch wieder interessierten Zuschauern in Bad Kissingen und nicht nur im Internet (der EFC online wird dort auf Facebook übertragen) näherbringen zu können. Ab 20 Uhr sind die Beiträge aus Indien, USA, England und Deutschland zu sehen. Die Übertragung findet im Obergeschoss des KissVino statt, das Tragen von Mund-Nase-Maske sowie Abstandhalten und weitere Hygienevorschriften sind Voraussetzung. Reservierungen sind notwendig im KissVino unter Tel.: 0971/698 809 22. Weitere Informationen per E-Mail unter english.folk.club@gmail.com sek